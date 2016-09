Tweede fanzone ManU in Rotterdam ook op helling

De gemeente Rotterdam kwam eerder al in de problemen, omdat dit weekeinde de parkeerplaats bij uitgaansgelegenheden Biergarten en Annabel op de Schiestraat plotseling afviel. De gemeente was vergeten toestemming te vragen aan huurder LSI. De buurt was ook tegen het feestje voor de Engelse fans op die plek.



De gemeente vond echter vlakbij een oplossing om 'de fans uit Manchester op een fatsoenlijke manier te ontvangen'. Dat is de parkeerstrook aan de andere kant van de straat, direct naast het spoor. Dit zou met iedereen zijn afgekaart. Meerdere huurders bleken vandaag echter tegen de komst van de fanzone te zijn.



Afwegingen

Leefbaar Rotterdam zette eerder deze week de problemen rond de fanzone al op de agenda van de Rotterdamse gemeenteraad. Raadslid Lars Sörensen gaf toen aan, dat hij graag wil weten welke afwegingen er zijn bij het gemaakt inrichten van een fanzone en hoe in dit geval de communicatie liep met de ontwikkelaar en de omwonenden. Zijn vraag hoe 'we een voornemen tot instellen van de fanzone in de toekomst in betere banen kunnen leiden' is nu nog actueler geworden.



De wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester United is beladen. In 1997 waren er rellen in het centrum en bij het stadion. Vier jaar geleden liep het Engelse bezoek aan Amsterdam uit op vechtpartijen met Ajax-fans.



Vrees

De vrees is dat nu opnieuw veel supporters naar Nederland komen zonder kaartje. The Red Army is boos dat het uit-vak veel kleiner is, omdat Feyenoord een deel van de Kuip leeg laat om incidenten te voorkomen.



De Engelse club heeft de aanhang opgeroepen zich zowel in Amsterdam als in Rotterdam voor de eigen veiligheid op de achtergrond te houden. ,,Vermijd plekken waar confrontaties dreigen en kleed je onopvallend.''