Tweede zaak van Jamie Oliver in Rotterdam

Rotterdam krijgt er een tweede franchise restaurant van de Britse tv-kok Jamie Oliver bij. Op het Weena opent voor het einde van het jaar een andere formule dan Jamie’s Italian, die al in de Markthal is gevestigd. Om welk format het wel gaat, wil het team achter de nieuwe zaak nog niet kwijt.

Het geesteskind van Oliver komt in gebouw W200, een glimmend kantorengebouw uit 1993 dat vorig jaar ingrijpend werd gerenoveerd en waarin zich met succes café restaurant Weena vestigde. Op de begane grond staat aan de kant van de Karel Doormanstraat een grote, met glas omgeven ruimte leeg. Van daaruit leidt een wenteltrap naar een eveneens nog lege eerste verdieping.

Jamie Oliver (42) is niet alleen succesvol als chef-kok, programmamaker en kookboekenschrijver, ook ontwikkelde hij vier restaurantformules. De bekendste is Jamie’s Italian, die in 2008 opende in Oxford en inmiddels enkele tientallen filialen in het Verenigd Koninkrijk heeft en één op het Europese vasteland: in Rotterdam.

Horecaondernemers Willem Tieleman en Souad el Hamdaoui van de Euromast verwierven met hun bedrijf Italian Food Concept de franchiserechten voor Nederland, België en Duitsland. Na de Markthal opent volgende maand in Den Haag de tweede Nederlandse Jamie’s Italian, de komende jaren volgens nog twee filialen in Nederland en vier in Duitsland.

Hotdogs

Daarnaast gaan de Rotterdamse licentiehouders nu ook een ander concept introduceren. Het gaat niet om Jamie’s Italian en ook niet om het chique vleesrestaurant Barbecoa. Blijven over Fifteen, waarin jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot kok, en Jamie Oliver’s Diner waarin alles draait om hamburgers, hotdogs, salades en shakes. Fifteen was eerder al in Amsterdam te vinden, maar ging daar vorig jaar failliet vanwege een hoge huurschuld.