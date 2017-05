Twin Peaks

Ik heb een hele grote filmverslaving. Die gaat verder dan films kijken in de bioscoop of thuis. Het is een ziekte. Zo praat ik de godganse dag in filmcitaten ('you're gonna need a bigger boat' uit Jaws) associeer ik situaties met filmscènes (wijn knoeien is The Deer Hunter) en maak ik filmtrailers in mijn hoofd van opvallende momenten en ontmoetingen ('deze zomer kruisten hun levens...' ; 'Niemand had gedacht dat...'). Deze week komt mijn Turkse kookboek uit met als thema - u raadt het al - film. Mijn hoofd slaat filmmuziek op en laat het nooit meer los. Tijdens het fietsen neurie ik Raindrops keep falling on my head van Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ik kan nog uren doorgaan. Het is een fulltime baan. Daarom probeer ik zo min mogelijk naar series te kijken, dan raak ik namelijk werkloos.