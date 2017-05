Uit Blijdorp ontsnapte ara's teruggevonden

,,De vogels zijn in het voorjaar overenthousiast en een tikkeltje baldadig. Ze zijn nogal uit koers geraakt en weten dan de weg niet meer goed terug te vinden'', legt woordvoerster Constance Alderlieste van de dierentuin de ontsnapping uit.



Personeel van de dierenambulance ging op meldingen over de grote papegaaien af, maar kreeg er in Spijkenisse pas na drie keer én met hulp van Blijdorpverzorgers twee te pakken. Ze zaten op het dak van een huis. Ook werd er één van het balkon van een flat in Bodegraven gehaald. Naar de vierde, een blauw-gele, wordt nog gezocht. Die is voor het laatst gezien in de omgeving van Hoogvliet en Rhoon.



Volgens Alderlieste is in maart een groep ara's in Rotterdam-Overschie beland. ,,Toen heeft de verzorger ze al fietsend weer teruggeroepen. Als ze trek hebben, komen ze sowieso meest-al makkelijk mee.''