Unck nieuwe directeur RET

De huidige RET-baas Pedro Peters vertrekt per 1 juni, zo heeft hij eerder aangekondigd, na 12 jaar leiding te hebben gegeven aan het openbaar vervoerbedrijf van Rotterdam en omstreken.

Wel gaat de nieuwe directeur flink minder verdienen. Peters ontvangt een salaris van 275.000 euro per jaar. Unck zal moeten voldoen aan de nieuwe Wet Normering Topinkomens. Het maximumsalaris voor in de (semi-) publieke sector staat op 181.000 euro per jaar.

Maurice Unck (43 jaar) was de afgelopen drie jaar onder andere lid van de Executive Committee van de NS. Daarvoor was hij commercieel directeur in de regio Noordoost en directeur Bedrijfs- en Productontwikkeling bij NS.