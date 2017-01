'Undercover' VVD'ers betrappen drugsrunners in Rotterdam

Update Inbrekers takelen Hoogvlietse kinderboerderij flink toe

10:16 Bij kinderboerderij De Oedenstee in Hoogvliet is vannacht door één of meer onbekenden ingebroken. Dat meldde de politie vanmorgen. Het gebouw heeft mogelijk voor enkele duizenden euro’s schade opgelopen, terwijl de buit niet meer dan vijftig euro bedroeg.