Unieke film over Vlaamse wielerploeg tijdens Sportfilmfestival in première

Al bekend waren de films over de Braziliaanse voetballer Pele en de legendarische bokser Muhammed Ali. Nu presenteert het festival de documentaire One Year in Blue , waarin de Vlaamse wielerploeg Etixx-Quick Step met renners als Tom Boonen, Marcel Kittel en Niki Terpstra wordt gevolgd. Het gaat om de Nederlandse première van de film.

Verder draait op het AD-festival de documentaire Seve the Movie over de Spaanse golflegende Severiano ‘Seve’ Ballesteros. Ook is er een film over de Noorse schaaklegende Magnus Carlsen, over snowboarden en over de Amerikaanse wielervrouwen op weg naar de Olympische Spelen van Londen.