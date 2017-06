Uren werk voor schoonmakers na dagje barbecueën in Kralingse Bos

VideoDe medewerkers van stadsreiniging konden vanochtend flink aan de bak in het Kralingse Bos. Een dagje barbecueën leverde liefst 15 kuub afval op, waarvan een groot deel op het veld en naast de afvalbakken lag. Een puinhoop. ,,Dit is helaas de realiteit in Rotterdam.’’

De zomer is begonnen! Althans, in het Kralingse Bos. Een trits trommelaars slaat een opzwepend ritme aan de rand van het grote grasveld, waar tientallen rookpluimpjes vrolijk omhoog kringelen. Want het is barbecueën geblazen in het populaire, Rotterdamse park.

Volledig scherm Veel barbecue-afval werd naast de containers gedropt. © RV Crooswijkers Linda (28) en Nick (26) hebben zelfs een sfeervol groen-geel tentje opgeslagen en de kolen gloeien onder een partijtje hapklare drumsticks, klaar om zo dadelijk soldaat te worden gemaakt. Het is gezelligheid troef. Flesjes saus en verkoelende biertjes staan in de aanslag. ,,Binnen liggen nog worstjes en hamburgers’’, klinkt het goedgemutst.

Volledig scherm Linda (28) en Nick (26) lieten hun barbecueplek wél netjes achter. © Jan Kok | Boomerang Fotografie Een paar uurtjes zitten ze al op dit idyllische plekje in dit groene lapje Rotterdam, een poosje zullen ze nog blijven. En daarna is het opruimen geblazen. Nick wijst naar een groene container, die op een steenworp afstand staat: ,,Daar gaat straks het afval in. En een compliment voor de gemeente dat ze ook van die stalen bakken hebben neergezet. Voor de kooltjes.’’



De auto staat op een parkeerplaats vlakbij. Handig, want alles gaat mee, ook de lege bierflesjes. Wat hen betreft zal er straks geen spoor meer te vinden zijn van hun aanwezigheid. ,,We vinden het belangrijk dat het park netjes blijft. Een paar jaar geleden zag je allemaal van die kale schroeiplekken in het gras, door de kolen die de mensen zo op de grond gooiden. Dat is nu een stuk minder.’’

Traditie

Volledig scherm Zo moet het dus: gebruikte kooltjes in de metalen afvalbakken. © Jan Kok | Boomerang Fotografie Barbecueën in het Kralingse Bos – het is inmiddels traditie. Grote groepen mensen strijken neer in hét recreatiegebied van de Maasstad, en grillen er op los. Soms slepen ze een halve keuken met zich mee en smikkelen in blitse partytenten, terwijl verderop stelletjes het intiem houden bij een aandoenlijk mini-roostertje, waarop twee stukjes vlees liggen te pruttelen.



Als de zon ondergaat, droppen de eerste smulpapen hun afval netjes in de vuilcontainers. ,,Je eigen zooi moet je opruimen, dat lijkt me niet meer dan normaal, toch’’, zegt Rotterdam André Pols (47), die samen met stadsgenoot Serge Klijn (44) op weg is naar één van de verzamelplekken voor barbecue-restanten.

Veegmachines

Hoe anders is het beeld vanochtend. Een flinke club medewerkers van Rotterdam Schone Stad – in de volksmond nog immer Roteb genoemd – waaiert uit in het gebied, om met bezems, veegmachines en afvalwagens alle troep op te ruimen. Resten voedsel, nog rokende kolen, verpakkingen, flesjes, plastic zakken; het is vooral rond de afvalbakken een complete puinhoop.

Quote Dit is de realiteit in Rotterdam Opruimer Patrick Thomas Uren zijn de noeste werkers in de weer om het park weer spic en span te krijgen voor een nieuwe, zomerse dag. ,,Zo ziet het er uit na een gemiddeld weekend’’, verzucht teamleider Patrick Thomas. ,,Dit is de realiteit in Rotterdam.’’ In totaal 15 kuub afval wordt verzameld, waarvan een deel op het veld en naast de bakken ligt.

Wat kun je er tegen doen? ,,We kunnen mensen erop attenderen, borden neerzetten, acties houden, adviezen maken. Zo proberen we de burgers erbij te betrekken en hopen we met elkaar de stad zo schoon mogelijk te houden.’’