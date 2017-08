Zeven mannen opgepakt voor smokkel drugs tussen houtskool

Zeehondencrèche puilt uit met 'huilers'

10:26 Met 29 verzwakte en zieke 'huilers' zit de zeehondencrèche A Seal in Stellendam tjokvol. ,,Als er nóg een jonkie van de gewone zeehond wordt binnengebracht moeten we kijken of Pieterburen of Ecomare hem kan opnemen'', zegt bedrijfsleider Karola van der Velde. 25 'patiënten is eigenlijk het maximum voor de opvang langs het Haringvliet.