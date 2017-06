Utrechtse club verbolgen over vertrek De Wolf en wil afkoopsom

Ondanks een doorlopende verbintenis van twee jaar, ging De Wolf maandag zonder medeweten van de clubleiding in op een aanbod van derdedivisionist Spakenburg. GVVV is verbolgen over de handelswijze van de oud-Feyenoorder en van zijn nieuwe werkgever.

Niet geïnformeerd

Quote Dit voelt als een overval Loek Budding „Dit voelt als een overval”, zegt Loek Budding, bestuurslid technische zaken van GVVV. ,,Ondanks de goed verlopen samenwerking de afgelopen anderhalf jaar, heeft John ons vanaf het eerste moment niet geïnformeerd over de interesse van Spakenburg. Spakenburg heeft John bovendien benaderd zonder ons in kennis te stellen en zonder zijn doorlopende contract van twee jaar te respecteren. Dat zegt veel over de club Spakenburg, maar ook over John.”

De Wolf nodigde Rob de Boer, voorzitter van de technische commissie, dinsdagochtend uit voor een gesprek. De Boer was voorafgaand aan deze ontmoeting niet op de hoogte wat hem te wachten stond. Na De Wolfs mededeling belde De Boer direct Budding, met de vraag zich te spoeden naar de gesprekslocatie, zo legt GVVV uit op de clubwebsite.

Dat John mij als verantwoordelijk man niet heeft uitgenodigd voor deze ontmoeting, vind ik een vreemde actie

Bestuurslid Loek Budding

Budding is als bestuurslid technische zaken verantwoordelijk voor de staf van de A-selectie. „Dat John mij als verantwoordelijk man niet heeft uitgenodigd voor deze ontmoeting, vind ik een vreemde actie. We hebben de afgelopen weken en maanden veel contact met elkaar gehad over de A-selectie. Johns reden hiervoor is mij onbekend”, aldus Budding.

Hij zegt dat De Wolf hem tijdens het gesprek niet heeft gevraagd, maar gewoon heeft meegedeeld dat hij naar Spakenburg ging. ,,De overstap was al helemaal beklonken. John gaf aan dat Spakenburg de enige club was waar hij nog een keer trainer zou willen worden. Geld was volgens hem geen drijfveer.”

Afkoopsom

Quote Ze vinden het bij GVVV allemaal jammer, maar ik pleeg geen moord John de Wolf De Wolf liet eerder in een reactie aan het AD weten dat iedereen binnen GVVV zijn beslissing begreep. ,,Soms moet je in het leven aan jezelf denken, maar wel open en rechtvaardig richting mensen zijn met wie je fantastisch gewerkt hebt. Ze vinden het bij GVVV allemaal jammer, maar ik pleeg geen moord.”



GVVV wil van Spakenburg een afkoopsom en heeft hierover inmiddels contact opgenomen met de club. De clubleiding gaat zich op korte termijn buigen over een opvolger. De intentie is om voor de eerste training op maandag 24 juli een nieuwe trainer te presenteren.

Trainerscarrière