Vader en zoon kleden keeper

Familiebedrijven zijn er genoeg, maar een vader die op latere leeftijd met zijn zoon een eigen onderneming begint, dat hoor je niet zo vaak. Ruim vier jaar geleden waagde Arjen de Vries (60) samen met zijn zoon Roeland (23) de gok. Met ONEkeeper willen ze met zelfontworpen keepershandschoenen de harten van (amateur)keepers veroveren. ,,Wij zijn al heel ons leven met keepen bezig'', vertelt De Vries senior. ,,Zelf keep ik niet meer, maar vijftien jaar geleden kwam ik in de business van keepershandschoenen terecht. Ruim tien jaar heb ik als vertegenwoordiger gewerkt, maar daar had ik op een gegeven moment genoeg van. Toen besloot ik met Roeland een eigen lijn keepershandschoenen op te zetten. Of dat problemen geeft, vader en zoon? Nee, we vullen elkaar goed aan."

Kwaliteit

Al snel werd duidelijk dat de concurrentie moordend is. Het tweetal uit Oud-Beijerland maakte daarom een afspraak: ,,Nooit concessies doen aan de kwaliteit van de handschoen", zegt Roeland. ,,Als we geen goede kwaliteit leveren, zou het merk geen bestaansrecht hebben." Een ander onderdeel van de visie van het duo: een eigen handschoen ontwikkelen. ,,Het is geen kopie van een bestaand merk. We hebben sterke punten van verschillende keepershandschoenen bij elkaar gestopt en zo een eigen handschoen gemaakt." Ondanks de duidelijke visie duurde het een jaar voordat het eerste paar over de toonbank ging. Behalve het ontwerpen bleek het vinden van de juiste fabrikant een uitdaging. Vader De Vries, naast ondernemer ook CDA-gemeenteraadslid, reisde de halve wereld over voordat hij de juiste persoon tegenkwam. ,,In Pakistan vonden we uiteindelijk een betrouwbare fabrikant. Wij sturen alle materialen die we van over de hele wereld halen naar die fabriek en zij zetten de handschoen in elkaar."

Eredivisie

Inmiddels verlieten al tienduizenden keepershandschoenen in alle soorten en maten het bedrijfspand in Oud-Beijerland. Niet naar winkels, maar direct naar keepers en hun trainers. ,,Onze handschoenen hebben nooit in de winkel gelegen", zegt Roeland. ,,Dat heeft twee redenen. Winkeliers zitten niet op nog een nieuw merk te wachten en wij hebben direct contact met de keepers. Zo krijgen we het meteen te horen als er iets mis is. En natuurlijk speelt het kostenplaatje een rol."



ONEkeeper is marktleider in de tweede en derde Divisie (de beste amateurs in Nederland). Ook vrouwelijke keepers kiezen steeds meer voor het materiaal uit Oud-Beijerland. ,,In de eredivisie speelt alleen Excelsiorkeeper Alessandro Damen met onze handschoenen. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. De gesprekken zijn al gaande."



Dankzij het succes wordt het assortiment uitgebreid met meer spullen voor doelmannen. ,,Van shirts met korte mouwen tot lange broeken met extra bescherming. We willen keepers het complete pakket aanbieden.''

Voetballers of keepers uit andere sporten die hopen ooit in kledij van ONEkeeper te kunnen schitteren, komen bedrogen uit. ,,Nee, wij gaan nooit iets anders doen dan spullen voor voetbalkeepers. Dat kunnen wij goed en dat is onze kracht."



Het tweetal heeft wel een droom: ,,Over vijf jaar moet de keeper van het Nederlands elftal met onze handschoenen spelen.''