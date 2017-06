De documentaire-serie Veerboot naar Holland die ik samen met Kees Schaap maakte over de migratiegeschiedenis van mijn ouders veranderde alles. Voor het eerst na al die jaren verbrak mijn vader de stilte. Het was zware stress geweest waardoor hij destijds depressief raakte, in een isolement terechtkwam en aan de drank ging. Mijn vader moest zijn gezin met vier kinderen onderhouden én geld sturen naar zijn familie in Turkije. Hij mocht niet falen. Iedereen rekende op hem. Dan was er nog het vieze, zware werk en een echtgenote die zich ongeliefd voelde. Veel migrantengezinnen kwamen onder druk te staan door het statusverlies van de vader. De jonge mannen konden de verantwoordelijkheid niet aan. Ze bezweken onder de druk en de frustratie. Veel huwelijken zijn eraan kapot gegaan.



Elke dag vreesde mijn vader voor ontslag. Ik ook. Ontslag betekende dat het hele gezin terug moest naar Turkije. Ik ging naar school met de angst dat het weleens de laatste dag met mijn vrienden kon zijn. Tijdens het massaontslag bij Verolme in de jaren 80 stonden mijn zus en ik te wachten bij de brievenbus. Met een hamerend hart. Er kwam geen ontslagbrief. We mochten blijven.