Vakantie? Lekker naar opa en oma

Elise (3) brengt leven in het huis dat volhangt met foto's van haarzelf. Zodra Wil (66) en Pieter (71) Westdijk uit Bergschenhoek de blonde pijpenkrullen van hun kleindochter zien, is hun dag helemaal goed.



Gelukkig krijgen ze die kans volop. Ze passen vaak op Elise, gerust drie dagen per week, al sinds zij drie maanden oud is. "Vanaf het moment dat mijn schoondochter zwanger was, hoopte ik dat wij mochten oppassen. Een kinderdagverblijf vind ik maar niets: dat vertrouw ik niet zo en het kost veel geld", zegt oma Wil. Haar nagels blinken in het licht. Glitternagellak: zelden ver weg bij 3-jarige poppenmeisjes. Elise gebruikt haar oma dolgraag als make-upproefkonijn.



Die vindt alles best, zij en haar man staan overal voor open. Wil Elise spinazie met kruidenroomkaas, dan krijgt ze dat. Wil ze naar de speelgoedwinkel, dan gaan ze. Samen dansen ze op muziek van Frozen en Sean Paul, ze voetballen en huppelen en kijk vooral niet gek op als opa óók van de glijbaan zoeft. Of als oma zó hoog in het klimrek klimt dat ze niet meer naar beneden durft. Die kleine blonde prinses maar lachen. En als zij lacht, lachen haar grootouders lekker mee.



"We hebben maar één kind en één kleinkind en daar zijn we zuinig op", zegt opa Pieter. "Anderhalf jaar geleden reed een vrachtwagen in op mijn auto. Ik liep een whiplash op maar kon de week erna gewoon weer op Elise passen. Nou, dan besef je nog meer wat dit waard is. Echt alles."