Vakbond FNV: hef belasting op robots

Met de belastingmaatregel wil de FNV inspelen op het krimpende leger werkenden ten opzichte van het aantal ouderen, arbeidsongeschikten en werklozen. De bond hoopt zo te voorkomen dat de groeiende kosten worden doorberekend in de loonbelasting. Nu onderhouden vier werkenden één oudere, heeft de FNV berekend. In 2040 zijn er nog maar twee over om de zorg voor die oudere op te brengen. "Waardoor het voor werkgevers alleen maar onaantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen en juist aantrekkelijker om het werk te robotiseren'', zegt FNV'er Niek Stam, voorman in deze campagne.



De bond wil de kwestie op de politieke agenda krijgen. Dat staat 'ie nog niet, constateert Stam na het doornemen van de verkiezingsprogramma's.



Containeroverslag

Stam is niet voor niets prominent aanwezig in de campagne, de afgelopen jaren voerde hij als FNV-bestuurder fel strijd tegen de automatisering in de Rotterdamse haven. Vooral in de containeroverslag verdwijnen banen.



Ook het CNV constateert dat robots werk overnemen, met name in de logistiek. Alleen ziet de tweede vakbond van Nederland in de robottaks geen oplossing. "Met belasting op technologie ben ik bang dat we bedrijven verjagen naar het buitenland, waar zij wel kunnen investeren in technologische vooruitgang'', reageert voorzitter Piet Fortuin. "Robotbelasting kunnen we alleen invoeren als we dat internationaal doen.''



Om eraan toe te voegen dat zijn bond zich ook hardop afvraagt of het huidige belastingstelsel vol te houden is. "Belasting heffen via alleen maar arbeid wordt wel steeds lastiger.'' Hij denkt aan alternatieven als meer belasting heffen op consumptie of op vermogen.