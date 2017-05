Vakbonden staken bij Holland Casino in Rotterdam

Holland Casino vindt het 'jammer' dat de bonden wederom een staking op touw zetten, vooral omdat gasten daarvan de dupe worden. Volgens het bedrijf waren er in het eindbod juist 'stevige concessies' gedaan, waarmee voor een belangrijk deel tegemoet werd gekomen aan de wensen van het personeel. De gevolgen van de actie in Rotterdam zijn vooralsnog lastig in te schatten. Holland Casino denkt de vestiging gewoon open te kunnen houden, zij het met een beperkter spelaanbod.



,,Ik verwacht eigenlijk dat de werknemers in Rotterdam het werk zo neerleggen. Er is veel solidariteit onderling en het bod dat de werkgever nu heeft gedaan is gewoon onacceptabel", vertelt Elvira Römer van FNV. ,,Holland Casino kan het 'jammer' vinden, maar wij vinden hun bod ook jammer. Zij zorgen er ook voor dat gasten er de dupe worden van onze staking, want dat is het enige middel dat we hebben."



Ook Bob Bolte van FNV Zakelijke Dienstverlening is stellig als het gaat om de eisen: ,,We zijn er erg ongelukkig met het bot. Deze staking is het beste antwoord. We gaan hier voorlopig mee door."