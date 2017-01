Van de kinderen overleefden alleen twee dochters

Ik trek mijn mantel aan, ren door de vrieskou naar de overkant en klop aan bij de woning naast 161a. ,,Duwen!'' De deur zwaait open. Hij zit aan het hoofd van zijn keukentafel, Herman van Eijk - blauw gestreken overhemd, zwarte pantalon en witte gympen - met zijn gezicht naar de voordeur gericht alsof hij mij verwacht. ,,Kom binnen, meis.''



,,Ik zag u staan buiten. Wat is er aan de hand?''



De gedenkstenen, Stolpersteine, op de stoep voor het huis van de

familie Bierschenk zijn gestolen. Van de twaalf steentjes zijn er nog maar twee over. Herman belde de politie en nam de overgebleven stenen in huis om erover te waken.



,,Hier blijven ze met hun klauwen van af.'' Zijn schoon­ouders hebben hier in zijn huis nog naast de Bierschenks gewoond. Kenden het gezin goed. Herman rolt hoofdschuddend 'een sjekkie', steekt 'm aan en neemt een paar korte trekjes. ,,Zo tragisch man, wat er met die familie is gebeurd.'' Jaren geleden heeft hij de twee overlevende dochters nog ontmoet. Over 'toen' is niet gepraat. ,,Dat doe je niet hè. Daar praat je niet over.''



Herman, 86 jaar en een slanke man van bijna twee meter, staat op. ,,Kom mee.'' Alleen zijn trage tred verraadt zijn leeftijd. Met kleine stapjes en lichtgekromde rug leidt hij. We lopen langs zijn verzameling oude koffiemolens, de ingelijste foto van zijn over­leden vrouw, een antieke type­machine en meer herinneringen. Dan stopt Herman. Daar staan ze, op de schoorsteenmantel, de Stolper­steine.



Hier woonde Abraham Bierschenk. Vermoord in 1943. Auschwitz.

Hier woonde Levie Bierschenk. Vermoord in 1944. Midden-Europa.



Die avond kan ik niet slapen. Uit mijn slaapkamerraam kijk ik naar de overkant. Ik voel woede. Met die stenen is de laatste herinnering aan een uitgemoorde familie gestolen uit deze straat.