Van de weg geramde trucker gaat aangifte doodslag doen

Van Oostenbrugge, zelf trucker, is nog steeds verbijsterd over het gedrag van de twee chauffeurs. ,,Ze begonnen eerst tegen elkaars spiegels aan te rijden. Vervolgens gooide er één een blikje naar de ander. Daarna liep het uit de hand en belandde ik er middenin.''



Vangrail

De ruziënde chauffeurs zijn van de bedrijven Rocotrans uit Klundert (links de video) en Hooymeijer uit Vlaardingen (rechts). Volgens Rocotrans wilde Hooymeijer invoegen en ging de wagen van Rocotrans naar de middelste baan. ,,Om keurig ruimte te maken. Daarna wilde die van ons de wagen van Hooymeijer inhalen. Maar hij liet dat niet toe, gaf gas en besloot die van ons in de vangrail te duwen. Kan echt niet,'' zegt en woordvoerder van Rocotrans.



Bij Hooymeijer vertellen ze het iets anders: ,,Hij liet die van ons helemaal niet invoegen. En toen die van ons wel invoegde, begon hij met spullen te gooien,'' zegt een woordvoerder van Hooymeijer.



Doodslag

Bij Rocotrans zijn ze woest. ,,We gaan aangifte doen van vernieling van materieel en omzetverlies. En onze chauffeur Koos Streur gaat aangifte doen van poging doodslag.''



De filmende chauffeur er achter, Marc van Oostenbrugge, knalde na de wildwest-actie van de trucks vóór hem, op de wagen van Rocotrans. De schrik sloeg hem om het hart. ,,Ik kon geen kant meer op. Die jongen kwam vol tegen de zijkant van mijn wagen aan. Ik kon ook niet plots vol op mijn rem gaan staan vanwege het achterliggende verkeer. Het is allemaal nog maar net goed afgelopen.''



Kritiek

Van Oostenbrugge plaatste het filmpje op Facebook, maar kreeg ook zelf kritiek voor het filmen tijdens het rijden. ,,Veel mensen vinden dat ik er te kort op zat. Maar dat lijkt alleen maar zo op de video. Ik denk dat iedereen in dezelfde situatie was beland.''



Het filmen kwam hem wel duur te staan: het kostte hem zijn nieuwe truck. ,,Ik ben er echt goed ziek van'', vertelt Van Oostenbrugge. ,,Die truck was net nieuw. Ik heb er amper drie maanden in gereden en kan hem nu alweer afschrijven. De schade? Meer dan 40.000 euro.''



Alledrie de betrokken bedrijven hebben inmiddels contact met elkaar.