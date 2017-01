Van der Weijden: zwemprestatie van Maaike (13) is waanzinnig

Ondanks dat ze er een jaar voor had getraind, waren de 400 baantjes geen gemakkelijke opgave. ,,Ik hoorde het gebonk van de muziek heel hard onder water, mijn zwembril zat niet goed en bij vier kilometer dacht ik al: ben ik er nog niet?” Ook had ze ‘last’ van alle journalisten die tijdens de drie drinkpauzes wilden weten hoe ze zich voelde. ,,Ik wilde gewoon doorzwemmen!”



En dat deed ze, met Van der Weijden in de baan naast haar. Daar zegt ze niet per se steun aan te hebben gehad; ze bewondert vooral hoe snel hij de afstand aflegde. Hoewel hij altijd haar idool zal blijven, ziet ze hem tegenwoordig ,,Gewoon als Maarten”. De twee hebben veel mailcontact gehad en een soort vriendschapsband opgebouwd.



Maaike haar droom is in vervulling gegaan, al voelt het nog steeds een beetje onwerkelijk: ,,Ik weet dat ik redelijk trots op mezelf mag zijn, maar dat realiseer ik me meestal ’s avonds in bed pas. Het was zo veel vandaag.”