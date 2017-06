Van fraude verdacht Vlaardings ex-raadslid blijft voorlopig vast

Met zijn inmiddels failliet verklaarde bedrijf Admipunt beheerde hij het geld van tientallen VvE's. De rechter-commissaris besloot vrijdagmiddag dat Reinald D. in het kader van het onderzoek dat naar hem loopt nog zeker 14 dagen in hechtenis blijft.

Ook naar zijn echtgenoot Anthea wordt onderzoek gedaan. Politie en het Openbaar Ministerie willen weten of zij betrokken is geweest bij de verduistering. D. is een bekend gezicht in Vlaardingen: hij was fractievoorzitter van de lokale partij Trots Vlaardingen, waar hij in 2013 afscheid van nam.