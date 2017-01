Van Gerwen dé ster in Ahoy tijdens stijf uitverkocht dartstoernooi

De kersverse wereldkampioen Michael van Gerwen is één van de tien darters die op 16 maart Ahoy in Rotterdam aandoen tijdens de prestigieuze Premier League Darts. Zijn fans die nog geen kaartje hebben, moeten de prestaties van hun held voor de televisie bekijken: het evenement is namelijk stijf uitverkocht. ,,Dat was al tien minuten na de start van de kaartverkoop in oktober.’’

De dartssport leeft enorm in Nederland: het optreden van 'MvG' in de WK-finale trok gisteravond bijna 2,2 miljoen tv-kijkers. De uitzending op RTL7 was daarmee het best bekeken programma van de avond. De populariteit wordt ook geconstateerd in Rotterdam Ahoy. Op de website van het evenementencomplex staat al drie maanden lang 'sold out' bij de Premier League Darts, een dartscompetitie over achttien wedstrijden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Rotterdam.

,,Het darts leeft weer even goed in Nederland, ook in Ahoy'', zegt woordvoerster Susanne Blaas, ,,ook op sociale media. Bovendien was de Premier League Darts die in maart in Ahoy plaatsvindt, binnen tien minuten uitverkocht. Dat is vergelijkbaar met internationale artiesten. Het is een topevenement met internationale uitstraling.''

Carnaval

Ahoy had vorig jaar een primeur, want voor het eerst in de geschiedenis van de Premier League Darts werd het Europese vasteland aangedaan. Van heinde en verre kwamen dartsfans naar Rotterdam om de topspelers aan het werk te zien. ,,Ik kom zelf uit Brabant, het evenement was vergelijkbaar met carnaval'', zegt Blaas. ,,Het was één groot feest.''

En misschien wordt het feest in maart nog wel groter dan vorig jaar. Want behalve wereldkampioen Michael van Gerwen telt het dartstoernooi dit jaar nog twee Nederlanders: WK-gangers Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen kregen namelijk een wildcard van de organisatie. ,,We gaan opnieuw voor succes van de Nederlanders'', aldus Blaas. ,,We hebben in elk geval drie kansen!''