Van grasmaaier tot rijdend kasteel in tractormuseum

Jan, die in al die jaren heel wat ervaring met het onderhoud had opgedaan, begon oudere modellen te verzamelen. Met hulp van Ina en wat andere liefhebbers herstelde hij ze in hun oude glorie. Van jong tot oud en van formaat flinke grasmaaier tot maatje rijdend kasteel: allemaal staan ze nu bij Jan en Ina in de schuur. Ook dat eerste model dat Jans vader kocht, de International T20 met rupsbanden voor de Berkelse klei, hebben de Molenaars nog steeds in hun bezit.



De tractoren zijn net zo'n grote passie voor Ina als voor Jan. Ze weet alles over de geschiedenis van de tractor en is bekend met elk model in de collectie. De D217 is haar favoriet. ,,Daar reed ik vroeger mee om de koeien in de wei te melken. Bijzonder, want het was 1963 en dat soort werk deed je als vrouw niet'', zegt ze. ,,Mijn kinderen, toen nog klein, gingen mee in de veilingkist achterop. Ik was zo blij met die tractor want hij diende als motor voor de melkmachine. Ik hoefde de koeien dus niet eerst naar stal te brengen. Dat scheelde enorm veel werk.''