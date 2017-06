Van Jeneverstad tot Gin City

Jenever klinkt in mijn oren als een drankje voor oude mensen. Mijn verbazing is groot als ik leeftijdsgenoten in de twintig op het Jeneverfestival ontmoet. ,,Dat dacht ik eerst ook”, is hun reactie. ,,Maar dat is helemaal niet zo.”



De jenever is niet aan te slepen en ook zijn hippere zusje gin trekt veel bekijks op het festival. De kleine proefglazen met de alcoholische dranken worden rustig opgedronken zodat de smaken zich in de mond goed verspreiden.



Drie vrienden uit Rotterdam proberen de twintig jaar oude jenever van Old Schiedam, die een deur verderop in het Jenevermuseum op traditionele wijze is gestookt. ,,Deze is ruikt héél sterk”, zegt Andrea (24), voordat ze een nipje neemt. ,,Niet helemaal mijn smaak.”



Speciaal voor het Jeneverfestival is ze met Fabian (29) en Jan (31) naar Schiedam gekomen. Vorig jaar waren ze er ook. ,,Toen namen we een fles Silver Dry Gin mee naar huis”, vertelt Fabian, terwijl hij zijn neus nogmaals in het proefglaasje steekt. ,,Dit jaar wil ik ook wat lekkers kopen.”