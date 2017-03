Van Noort wordt na liefdesaffaire weer wethouder

Van Noort (43) struikelde in september vorig jaar in Barendrecht over de liefdesaffaire met de ambtenaar. In zijn val sleurde de toenmalige wethouder de hele coalitie mee. Van Noort wil dat verleden laten rusten. Ingaan op zijn relatie met de ambtenaar wil hij al helemaal niet. ,,Of het nog aan is? Ja'', is het enige dat hij na lang aandringen wel prijsgeeft.



Niet meer aan de zijlijn

Liever kijkt Van Noort, die in Barendrecht blijft wonen, vooruit. Hij is blij niet meer aan de zijlijn te hoeven staan. ,,Wat ik de afgelopen maanden heb gedaan? Een nieuwe baan zoeken. Ik kreeg dan wel wachtgeld, maar dat is geen sociaal vangnet. Het is je plicht om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Binnen de VVD heb ik een netwerk en er is een poule van mensen die kunnen worden voorgedragen. Ik heb zelf ook contact gezocht met de VVD in Binnenmaas.''



De partij zag in Van Noort de ideale kandidaat om de vacature in de vullen na het vertrek van Wouter Joosten, die onlangs uit eigen beweging opstapte. Van Noort heeft namelijk jarenlange ervaring als wethouder, maar was voor die periode ook al vijf jaar actief als raadslid in Lansingerland. Verder vervulde hij bestuursfuncties bij de VVD.