'Van Rotterdam nog meer filmstad maken'

LantarenVenster zit in mijn dna, vertelt Pepijn Kuyper (39) in de foyer van het theater. ,,Ik heb op de oude locatie in de Gouvernestraat mijn eerste arthousefilms gezien en mijn moeder was programmamaker bij De Lantaren, de voorloper van het theater." Ook zijn vader was actief als muzikant en journalist in diezelfde culturele scene. ,,Hij schreef onder andere voor het AD."



Kuyper werd in Rotterdam geboren en woont sinds 2,5 jaar weer hier, in het Lloydkwartier. Op 1 april is zijn eerste werkdag. ,,Ik kan niet wachten."



Op dit moment is hij nog directeur van LUX, een vergelijkbaar theater in Nijmegen. ,,Ik laat nogal wat achter, want LUX is een minstens zo mooi theater. Maar hier mag ik mooie dingen doen in de context van een stad die volop ontwikkelt. Deze stad blijft de komende tien jaar groeien, dat voel je gewoon."

Filmstad

Wat hem betreft past daar ook een groei van het culturele klimaat bij. ,,Wij hebben in een stad van 616.000 mensen tussen ons en KINO maar twee echte filmhuizen. Dat is niet te vergelijken met 020, waar er ruim negen zijn. Ik wil graag kijken hoe we van deze stad nog meer een filmstad kunnen maken, bijvoorbeeld door intensievere samenwerking met KINO en International Film Festival Rotterdam."



Kuyper prijst de Rotterdamse muziekpodia om hun structurele samenwerking. De podia organiseren geregeld samen concerten en zoeken in overleg naar de beste plek voor een artiest, op basis van zaalcapaciteit en sfeer. ,,Dat werkt efficiënt en zo houd je geld over voor de inhoud."



Wat betreft muziek zou hij in LantarenVenster willen kijken of er een verbreding mogelijk is van jazz naar andere stromingen, bijvoorbeeld hiphop. ,,Zeker in deze stad sluit dat mooi aan. Ik was onlangs in het Hip-HopHuis, dat vind ik een fantastische club waarmee ik graag zou willen samenwerken."

Identiteit