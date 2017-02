Vechten om gewonde dieren

De Dierenbescherming bevestigt dat in het afgelopen jaar een 'professionaliseringslag' is gemaakt. ,,We hebben een reorganisatie achter de rug", zegt woordvoerder Linda Bakker. ,,We willen efficiënter werken." Zij ontkent echter 'de verzakelijking' van de hulpverlening. ,,Dierenwelzijn staat bij ons nog altijd voorop."



Hoewel de zelfstandige dierenambulances in de Dierenbescherming een gemeenschappelijke 'vijand' hebben gevonden, is ook de onderlinge concurrentie nog altijd groot. ,,Soms krijg ik een boos telefoontje van een concullega: 'Je reed door mijn gebied!'. Maar het rijden met dierenambulances is een vrij beroep, er zijn geen eigen gebieden", zegt Sybes, die met Dieren4u voornamelijk actief is tussen Goeree-Overflakkee en Albrandswaard.



Piet van Berkel van Dierenambulance Rotterdam en Omstreken, opgericht na een conflict met DAR, vindt het niet erg dat DAR nu dieren redt in hetzelfde gebied. ,,Uiteindelijk maakt het niet uit wie die kat redt, als iemand die kat maar redt", zegt hij. ,,Ik geloof écht dat alle vrijwilligers van alle dierenambulances de dieren het belangrijkst vinden."



Daarbij, zo zegt hij, heeft hij een 'exclusiever' wagenpark dan de rest. ,,Wij kunnen dieren ook zuurstof toedienen en onze ambulances zijn ruim genoeg om ook baasjes in op te vangen. Daar zijn andere dierenambulances te krap voor."