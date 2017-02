Veel animo voor wonen in voormalig Zuiderziekenhuis

Vooral veel toeristen in eigen stad nemen een kijkje in het monumentale pand dat in 1939 werd opgeleverd. Op wat beschadigingen na overleefde het Zuiderziekenhuis het bombardement. ,,Ik wilde als Rotterdammer wel een keer de brug over om dit pand te zien. Als noorderling kom je niet vaak op Zuid'', stelt Frans Tournier (68). Hij vindt het vooral bijzonder dat het pand een woonbestemming krijgt. ,,Er zijn hier kinderen verwekt, geboren, ziek geworden en doodgegaan.'' Maar, zo merkt een andere bezoeker op, hopelijk toch ook veel genezen.

Kriebels

Hoewel veel bezoekers even de kriebels krijgen als ze de opengestelde afdeling cardiologie oplopen, zijn er veel mensen die serieus geïnteresseerd zijn in een loft of appartement in het historische gebouw. John en Ella Heij-Mort wonen in Vreewijk, maar overwegen nu om met inboedel en al over te steken naar het ziekenhuis. ,,Er liggen hier zo veel herinneringen. We hebben serieuze interesse. Of het een loft of appartement wordt, dat weten we nog niet. Ik denk een appartement, dat is helemaal afgewerkt en daar kun je zo intrekken'', zegt Ella.