Veel klachten over licht vuurwerk bij meldpunt

Het meldpunt op internet is een initiatief van het Rotterdamse GroenLinks-raadslid Arno Bonte die er vijf jaar geleden mee begon.



Vorig jaar kwamen er in totaal 90.000 meldingen binnen. ,,Het aantal meldingen is tot nog toe vergelijkbaar met 2016'', zegt Bonte. ,,We krijgen relatief veel meldingen over licht vuurwerk. Dat te koop is bij onder meer Lidl, Aldi en Action. Die hebben flink ingeslagen en er veel reclame voor gemaakt. at vuurwerk mag het hele jaar worden afgestoken, is ook niet gevaarlijk, maar kan wel irritant zijn. Wij zullen de Tweede Kamer aanbevelen ook dat vuurwerk te reguleren.''



Het meldpunt sluit op 3 januari.