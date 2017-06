Veel meer deelnemers Nacht van de Vluchteling

Update Rijks­wa­ter­staat: A15 naar Rotterdam weer vrij om 14.30 uur

14:01 De A15 bij Hendrik-Ido-Ambacht richting Rotterdam is dicht in verband met een kraanwagen die in de brand stond. Rijkswaterstaat meldt dat er hard wordt gewerkt om in ieder geval om 14.30 uur één rijstrook op de A15 vrij te geven.