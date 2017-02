'Veel te weinig publieke toiletten in regio Rijnmond'

Nissewaard en Schiedam zijn zeker niet de enige gemeenten waar het zoeken is naar een publiek toegankelijk toilet. Ook Rotterdam doet het met 1 toilet voor ruim 5.100 inwoners niet best, zeker in vergelijking met de andere grote steden. In Rotterdam staat 'slechts' 1 toilet per 1.678 vierkante meter. Ter vergelijking: in Amsterdam is dat er een per 582 vierkante meter en in Den Haag 1 per 920 vierkante meter.



In de top 50 van meest gastvrije toiletgemeenten staat Rotterdam dan ook op de 27ste plek, waar Amsterdam op nummer 1 staat. ,,In Amsterdam hebben ze het best goed ingericht, ook omdat ze veel toeristen trekken. Behalve openbare toiletten hebben ze ook straaturinoirs'', zegt Marloes van de Wolfshaar van de Maag Lever Darm Stichting.



De stichting wijst erop dat 2 miljoen buikpatiënten in Nederland hier last van kunnen hebben. ,,Sommige patiënten moeten als ze de aandrang voelen binnen één à twee minuten naar het toilet'', legt Van de Wolfshaar uit. Even snel een horecagelegenheid binnenstappen, is niet altijd mogelijk. Mensen voelen zich bezwaard of zijn soms niet welkom.



Patiënten gaan met een onzeker gevoel het huis uit. Sommigen blijven zelfs thuis uit angst voor ongelukjes. De stichting werkt, samen met andere partijen, aan een actieplan om dit probleem op te lossen en pleit voor speciale regelgeving. ,,In Engeland wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat er 1 toilet moet zijn per 550 vrouwen en 1.100 mannen. In Melbourne is de afstand vastgelegd in regels.''



Rotterdam wijst erop dat het plannen heeft om het aantal openbare toiletten uit te breiden. In De zeiknota staat onder meer dat er in het centrum zeven toilethokken bijkomen. Ook worden parken voorzien van een permanente wc. En in de andere wijken komen ook negen nieuwe toiletten. Ook denkt wethouder Joost Eerdmans aan tijdelijke wc's in leegstaande winkelpanden.