Veerpont tussen Charlois en Katendrecht flinke stap dichterbij

Kamiel Verschuren van de stichting Stedelinks 010 is opgelucht. ,,Het is goed om te weten dat alle tijd en energie die erin gestoken is niet voor niks is geweest. Er moet nog van alles gebeuren, maar het is gelukkig nu niet meer de vraag of het veer er komt, maar wanneer.''



Inwoners van Zuid zijn al jaren bezig met het voet- en fietsveer. De Rotterdamse gemeenteraad gaf in 2013 haar unanieme steun voor de verbinding, maar financiële hulp liet op zich wachten. Inmiddels heeft de stichting met steun van de gemeente de benodigde 4,5 ton bij elkaar om de pont doordeweeks te laten varen.



Volgens Verschuren kan het nog wel even duren voor het veer echt in de vaart gaat. ,,We gaan in augustus testen tussen het Charloisse en het Katendrechtse Hoofd. Daarnaast moeten er nog allerlei aanpassingen gemaakt worden aan de boot. Een officiële opening hebben we dus nog niet in zicht. Maar het belangrijkste is dat de pont in ieder geval gaat varen.''