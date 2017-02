Veilig jaar voor schepen in Rotterdamse haven

Dat ene, ernstige ongeluk betrof een binnenvaartschip dat strandde in het Breediep en lek sloeg. Daarbij kwam 30 kubieke meter olie in het water. In totaal waren er ook nog 158 minder ernstige ongelukken en kleinere incidenten. Dat aantal is volgens het havenbedrijf gering in verhouding tot de 800.000 en 900.000 scheepvaartbewegingen in 2016.