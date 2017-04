'Veiligheid Rotterdamse burgemeester in gevaar'

'Als de bom klapt, dan ligt half Middelland in puin'

5 april Een groepje bewoners van de Claes de Vrieselaan in de Rotterdamse wijk Middelland eist duidelijkheid van de stad over de bom uit WOII die onder hun woningen ligt. In een brief aan het college van b en w vragen zij om meer ‘snelheid in de besluitvorming’.