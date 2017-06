Vele boze reacties over aftuigen van lesbisch stelletje

Lesbisch stelletje aangevallen in Rotterdamse centrum

3 juni Een 18-jarige meisje is fors toegetakeld, toen ze met haar vriendin hand in hand over het Schouwburgplein in het Rotterdamse centrum liep. Het lesbische stelletje was net naar de film geweest, toen ze op dinsdag 30 mei rond kwart voor acht ’s avonds werden belaagd, zo heeft de politie vandaag bekend gemaakt.