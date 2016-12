Vele ruiten gesneuveld door vuurwerkbom in Vlaardingen

Rotterdammer (53) steekt 'overvaller' in zijn been

10:22 Een 53-jarige man heeft zaterdagochtend in zijn woning aan de Noordschans in Rotterdam Delfshaven een man in zijn been gestoken omdat hij dacht dat hij werd overvallen. Het 58-jarige slachtoffer was met de bewoner meegelopen om hem veilig thuis te brengen.