Veranda-bewoners: zorgen om de komst van Feyenoord City

,,Wat opvalt is dat de bewoners zeer kritisch zijn op de communicatie van de betrokken partijen – Feijenoord en de gemeente Rotterdam – richting Verandabewoners. Meer dan 75 procent vindt deze onvoldoende’’, aldus de opstellers van het onderzoek, dat onder de hoede van de Stadionpark Werkgroep Veranda SWV werd gehouden.

Veel bewoners maken zich zorgen over ‘overlast en drukte’ door de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion, dat naast de wijk op de zogenoemde ‘Gamma-locatie’ moet verrijzen. Verder hebben ze twijfels over de veiligheid in de wijk, geluidsoverlast, het verdwijnen van het uitzicht en waardedalingen van de woningen. Parkeerdruk, vervuiling en gebrekkig openbaar vervoer worden eveneens genoemd.