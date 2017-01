Verbijstering over aantal bezwaren tegen parkeerboetes

,,Nu wordt eerst een boete opgelegd, dan moet iemand bezwaar maken en vervolgens wordt de bon alsnog verscheurd'', somt PvdA-raadslid Barbara Kathmann op. ,,Dat is niet alleen vervelend voor degene die de boete krijgt, het zorgt ook voor een enorme werklast voor justitie.''



Sinds de zomer van 2015 rijden scanauto's rond in Rotterdam. Dat zorgde voor een flinke stijging van het aantal boetes, naar in totaal ruim 300.000.



Maar ook het aantal bezwaren tegen de bekeuringen steeg hard. In 2014 is ruim 17.000 keer bezwaar aangetekend, dat is bij een op de tien bekeuringen. In 2015 steeg dat naar ruim 29.000 en vorig jaar was dat verdubbeld naar ruim 59.000, dus bijna één op de vijf boetes werd aangevochten. Vaak terecht, ruim 52.000 bekeuringen zijn alsnog verscheurd.



Dat komt overigens voor het overgrote deel omdat het kenteken niet correct is ingevoerd. ,,Als de automobilist kan aantonen dat toch betaald is, wordt de bon kwijtgescholden'', zegt de woordvoerder van Langenberg. De bekeurde auto-eigenaar moet overigens wel altijd eerst het boetebedrag (61,67 euro) betalen.



Fors

Kathmann vindt het aantal 'onterechte' boetes heel erg fors. ,,Dat is bizar. Als we zo slim zijn om het systeem van de scanauto's te maken, moeten we ook zo slim zijn om ervoor te zorgen dat niet zoveel automobilisten daarvan de dupe zijn. Blijkbaar werkt het systeem nog niet goed, voer het dan nog niet in!''



Ook de gemeente ziet naar aanleiding van deze cijfers reden om actie te ondernemen. ,,Op de korte termijn gaan we mensen er nog eens op wijzen dat zij goed hun kenteken registreren'', zegt de woordvoerder van Langenberg. ,,Op de langere termijn wordt er wellicht een extra controle ingebouwd in het parkeersysteem. Een boete krijgen wanneer toch betaald is, is vervelend voor de gebruiker.'' Ook stimuleert de gemeente 06-parkeren. Hierbij speelt het probleem van een verkeerd kenteken minder.