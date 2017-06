Verbod op vliegen met drone bij Concert at Sea

Het vliegen met drones is komend weekend verboden tijdens Concert at Sea op de Brouwersdam achter Ouddorp. Overtreders riskeren een hoge boete.

Quote Er hoeft maar toevallig één drone naar beneden te komen en in het publiek te terecht te komen met alle gevolgen van dien burgemeester Gerard Rabelink De burgemeesters van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben officieel laten vastleggen dat het in bezit hebben of oplaten van drones om het tweedaagse festival vanuit de lucht te filmen, strafbaar is. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland neemt hiervoor overmorgen zelfs speciaal een noodverordening aan. ,,Er hoeft maar toevallig één drone naar beneden te komen en in het publiek te terecht te komen met alle gevolgen van dien. Dat risico willen wij niet nemen'', zegt burgemeester Gerard Rabelink. Dat twee gemeenten een verbod afkondigen, komt doordat de festivallocatie precies op de grens ligt.

Op zowel vrijdag als zaterdag komen 42.500 bezoekers af op de line-up die bestaat uit onder anderen Bløf, Kensington, Anouk, Racoon, Doe Maar, Chef'Special en UB40. ,,Bij zulke mensenmassa's mag je in ons land al geen drones laten vliegen. Dat is bij wetgeving verboden'', weet festivalorganisator Lesley Grieten. Niet altijd wordt daar even streng op gecontroleerd. Dat het hier wel gebeurt, noemt Grieten 'niet meer dan logisch'.

Burgemeester Rabelink constateert dat er de laatste jaren een toename is van het aantal festivalgangers dat 'mooie filmpjes wil maken' met onbemande toestellen vanuit de lucht. Hij zegt dat de politie hierop zal controleren. ,,Als iemand in overtreding is, zal de politie hem of haar vragen de drone naar beneden te halen en in te leveren.''

Volgens de noodverordening loopt de overtreder het risico op een hoge geldboete of zelfs een gevangenisstraf. Al is celstraf in ons land nog nooit uitgedeeld voor het filmen boven een mensenmassa.

Luchtbeelden

Van het festival worden overigens wel luchtbeelden gemaakt. Vanuit een helikopter wordt gefilmd. Ook voor de bemanning daarvan kan de aanwezigheid van drones hinderlijk zijn, stellen de twee gemeenten.



Gecertificeerd dronevlieger Joey van Megchelen van het bedrijf Dronecapture begrijpt de twee burgemeesters volkomen. ,,Een propeller van een drone maakt maar liefst 400 omwentelingen per seconde. Stel je voor dat die in het publiek terecht komt. En niet voor niets hangen helikopters altijd achter en niet boven het publiek.''