Verdachte brandstichting foodtruck in beeld

De auto’s werden halverwege de nacht in brand gestoken. De eerste melding van 03.30 uur betrof een brand in een personenauto op de Groenelaan. De tweede fik, een klein half uur later, verwoestte een foodtruck op de Nieuwe Haven, zo’n 500 meter verderop. De eigenaren van dit busje zijn deels voor hun broodwinning afhankelijk van de foodtruck.



,,De man is op de camerabeelden meerdere keren te zien, zowel op de Nieuwe Haven als de Groenelaan’’, legt een politiewoordvoerster uit. ,,Hij komt opvallend genoeg in beeld op het moment dat de branden ontstonden. Daarom verdenken we hem.’’