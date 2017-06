Verdachte douaneproces krijgt vrijheid niet terug

Tegen de drugsverdachte is 12 jaar cel geëist maar hij mocht het vonnis dat dinsdag wordt geveld, in vrijheid afwachten. Daar waren bijzondere voorwaarden aan verbonden, maar die heeft hij volgens het Openbaar Ministerie geschonden. Bij een huiszoeking, afgelopen weekeinde, werden bij Van den B. en zijn vriendin drugs en enkele verboden wapens gevonden. Dat was reden om hem aan te houden .

Dubbel in de fout

Volgens justitie is Van den B. dubbel in de fout gegaan. Ook het Landelijk Parket gelaste zijn aanhouding, maar doet daar geen enkele mededeling over. Het heeft er alle schijn van dat het was omdat Van den B. op social media aankondigde de identiteit van twee undercover-agenten bekend te zullen maken.



Van de rechercheurs, een stel dat onder de pseudoniemen Ronny en Daphne vriendschappelijke banden aanging met Van den B. en zijn partner om informatie over hen in te winnen, is door hem al een foto op Twitter gezet. De rechercheurs zijn daarop onherkenbaar.