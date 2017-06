Verdachte douanier mag van rechtbank op vakantie

Update Stroomstoring Kop van Zuid: inwoners en horeca zonder elektriciteit

20:10 Inwoners van de Kop van Zuid in Rotterdam zaten, net als meerdere horecagelegenheden in dat gebied, vanavond enkele uren zonder stroom. Klanten die een hapje wilden eten, werden doorverwezen naar andere restaurants in de stad. De storing was rond 20.00 uur verholpen.