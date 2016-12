Verdachte loopt met 30.000 euro op zak

In de nacht van vrijdag op zaterdag zag een agent in burger die in de wijk surveilleerde, een verdachte situatie en riep de hulp in van cameratoezicht om de boel in de gaten te houden. Via de camera's was te zien dat iets overgedragen tussen een voetganger en een automobilist. De agent had het vermoeden dat het om verdovende middelen ging en dus kwam de politie in actie.