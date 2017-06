Verdachte moord Parsa Maboud (21) aangehouden

Actiegroep doet oproep aan Aboutaleb: Blijf weg bij herdenking slavernij

12:25 Actiegroep Kick Out Zwarte Piet roept Aboutaleb op af te zien van deelname aan de Keti Koti herdenking. Vanavond legt de burgemeester een krans bij het slavernijmonument in Rotterdam. De oproep is volgens de opstellers al door meer dan 250 mensen ondertekend.