Verdachte van dood Arduin deed zijn bedrijf over voor hij vluchtte

De 19-jarige Rotterdammer Henk van A. die donderdag in Spanje door de politie is aangehouden voor de dood van Melvin Arduin (56), heeft vlak voor hij vluchtte zijn autobedrijf overgedaan aan een ander.

Arduin werd in het weekeinde van 4 en 5 februari zo zwaar mishandeld dat hij later in het ziekenhuis overleed. Ruim twee weken daarna, blijkt uit onderzoek door deze krant, werd Henk van A.'s autohandel op naam van een familielid gezet. Vermoedelijk heeft hij daarna de wijk genomen naar Spanje.

Het bedrijf, gevestigd aan de Mangaanstraat in Rotterdam-Alexander, was eerst van zijn vader die in Crooswijk bekend stond als ‘Henkie drievinger’. De man verongelukte oktober vorig jaar in Spanje, waarna junior het automobielbedrijf ging runnen.

Bij de uitvaart van de autohandelaar moest de politie er aan te pas komen om de rouwstoet van grote en dure auto’s die door Rotterdam een rondrit maakte, in goede banen te leiden. Er werd zwaar vuurwerk bij afgestoken.

Na de uitvaart op Begraafplaats Crooswijk kreeg de overleden autobaas nog een eerbetoon bij de zaak in Rotterdam-Alexander en daar liep het uit de hand. De politie moest ingrijpen, omdat de rouwenden de regels overtraden.