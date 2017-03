Verdachte van mislukte liquidatie in Suriname aangehouden

Protest tegen verplaatsen productie glasfabriek Schiedam

16:56 Glasfabriek Owens Illinois is veel te hijgerig rond de voorgenomen sluiting van de vestiging in Schiedam. Dat stelt Ali Gunduz, bestuurder bij vakbond FNV Procesindustrie. In de fabriek werken 230 mensen. De directie wil de productie van (bier-)flessen verplaatsen naar Polen en Duitsland. Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers van de glasfabriek in Schiedam op donderdag te protesteren.