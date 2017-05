Verdachte van moord op Liduina de Jong voor de rechter

Justitie verwijt de verdachte, afkomstig uit Iran, met een beeld op haar hoofd te hebben geslagen. De voorzitter van de rechtbank spreekt van een ‘heftige gebeurtenis’. De verdachte geeft aan de voorgeschiedenis liever door zijn advocaat te laten vertellen. Dat vanwege de emoties. Toch moet hij het zelf doen. Het praten gaat hem goed af.



Bekenden van het gescheiden stel meldden na de moord dat Ismail weer bij Liduina was ingetrokken. ,,Hij kon niet zonder Liduina, maar als hij bij haar was, werd het altijd ruzie,'' vertelde één van hen.



Ismail had na de scheiding zijn intrek genomen in een woning aan de Maasboulevard in Spijkenisse; op een steenworp afstand van de woning van zijn ex. Later verhuisde hij naar een torenflat iets verderop. Hij en zijn vrouw hadden om de beurt hun dochtertje in huis.



In de ochtend van 25 augustus werd Liduina dood in haar woning aan de Gouwestraat in Spijkenisse gevonden. Haar dochter van 9 was ten tijde van de moord thuis. Onduidelijk is of ze er getuige van is geweest of dat zij haar moeder heeft gevonden.