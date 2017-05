Verdachten van drugshandel opgepakt na achtervolging door Zuid

Politie zoekt bomenswaffelaar in Barendrecht

17:41 De politie is vanmiddag in Barendrecht een zoektocht begonnen naar een man die bomen knuffelen kennelijk niet ver genoeg vond gaan. Gehuld in slechts een T-shirt was hij volgens mensen die de politie belden bomen aan het 'swaffelen'. Hij deed dat in de omgeving van het Kilpad en de Middelweg.