Verdriet om de man van 73 miljoen

In een kwart eeuw is de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, en later ook van Hamburg naar de Maasstad, een enorme happening geworden. Niet alleen lopen ieder jaar tientallen teams zich elk ruim 500 kilometer in het zweet, ze halen ook een hoop geld op. Ruim 73 miljoen euro in 25 jaar tijd, geld dat besteed wordt aan de zorg en ondersteuning van mensen met kanker. Voor de komende editie is al 1,5 miljoen toegezegd.



Graag was Bril er graag weer bij geweest. De maagkanker die hem vorig jaar deelname belette, leek immers bedwongen door een chemokuur. ,,Toen Sjaak afgelopen januari weer kwam werken, zag hij er goed uit. Hij had weer kleur op zijn wangen en was volop aan het collecteren voor de Ahoy Runners. Ook was hij vast van plan om dit jaar weer chauffeur te zijn van ons eigen Ropartunteam’’, vertelt ­Leonard Zwaal van Ahoy, waar Bril parttime in de beveiliging werkte. ,,Anderhalve week later lag hij weer in het ziekenhuis. Hij kreeg nog een half jaar, het werden uiteindelijk zes weken. Zijn overlijden was een donderslag bij heldere hemel.’’