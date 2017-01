Verkeerspolitie om de tuin geleid door 'slimme' camera's

Agenten van bureau Boezembocht in Rotterdam-Crooswijk wisten niet wat ze zagen toen zij onlangs op de A20 reden. Tot drie keer toe registreerden de 'slimme' camera's in hun auto voertuigen waarvan de eigenaar wordt gezocht voor moord. Dat vonden ze toch iets te gortig.

De zogenoemde ‘slimme’ camera’s lezen de kentekens van de voertuigen om de politiewagen heen om te zien of de eigenaar van de auto nog een boete open heeft staan of dat er mogelijk iets mis is met de auto. Op de A20 was het na 100 meter al raak, schrijft Team Verkeer op Facebook.

,,De eigenaar wordt gezocht. Voor een moord! Dat is best een spannende ‘hit’.’’ Terwijl de agenten de gegevens natrekken van de auto, rijdt opnieuw een auto langs waar de camera’s opnieuw op aanslaan. ,,Ehhh… De eigenaar wordt nog gezocht. Voor een moord. Dat is wel heel toevallig.’’