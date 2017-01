Verkoop camping De Quack in Hellevoetsluis leidt tot onrust

De nieuwe eigendomssituatie zorgt voor lichte paniek bij veel eigenaren op het vakantiepark, dat populair is bij Rotterdamse families. Sommigen zijn ervan overtuigd dat ze daar weg moeten. Vijf jaar geleden gebeurde dat ook op camping De Groene Weide in Ouddorp na de overname door Roompot.



Honderden eigenaren moesten daar toen wijken voor luxe vakantiehuisjes.

Het familiebedrijf Europarcs bevestigt in een reactie aan deze krant dat het plannen heeft voor de bouw van veel nieuwe luxe vakantiewoningen op de camping aan het Haringvliet, om zo de kwaliteit en de uitstraling van het resort te verbeteren. Het vakantiepark krijgt ook een nieuw naam: Resort Poort van Zeeland.



Woordvoerder Joeri van Duuren kan nu nog niet vertellen wat de plannen precies behelzen, maar benadrukt dat de huidige bewoners niet gedwongen zullen worden om te vertrekken. ,,Ze hebben altijd een keuze.'' Zo zouden eigenaren er bijvoorbeeld kunnen kiezen om een nieuw huisje te kopen of een andere plek te kiezen. ,,We proberen altijd een oplossing te vinden voor de huidige eigenaren.''



Zondag worden de eigenaren bijgepraat over de plannen.

De verkoop van de camping komt ook voor veel personeelsleden als een grote verrassing. ,,Wij hadden niet verwacht dat de camping echt verkocht zou worden'', zegt een van de personeelsleden, die anoniem wil blijven. Onder de medewerkers heerst ook onzekerheid over de toekomst.