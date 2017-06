Verkrachter was volgens justitie 'wandelende tijdbom'

Arthur C. (32) bezorgde een jonge Rotterdamse haar ultieme nachtmerrie. De vrouw werd in maart in haar eigen huis urenlang bedreigd, mishandeld en verkracht. Ze was het zoveelste slachtoffer van de man die door het OM een wandelende tijdbom wordt genoemd.

De 32-jarige C. heeft een strafblad vol ernstige feiten. In 2007 krijgt hij 6 jaar cel voor een reeks gewelddadige straatroven. Als hij in 2010 op verlof mag, probeert hij in een Haags hotel een vrouw te verkrachten. De vrouw krijgt een vuistslag in haar gezicht en wordt vastgebonden, maar de verkrachting mislukt. C. gaat er uiteindelijk met haar laptop en geld vandoor. De rechtbank veroordeelt hem tot 2 jaar cel en tbs, maar dat wordt in hoger beroep omgezet in een gevangenisstraf van 7 jaar.

Als hij vervroegd vrij komt, gaat hij opnieuw in de fout. C., geboren op Curaçao, maakt zich schuldig aan een mishandeling. Omdat dat tijdens zijn proeftijd gebeurt, wil het Openbaar Ministerie hem weer ‘naar binnen halen’. Het gerechtshof wijst dat verzoek af: C. blijft op vrije voeten.

Acht uur na die beslissing slaat C. in Rotterdam toe. Hij achtervolgt een jonge vrouw naar haar appartement in de wijk Bergpolder. C. werkt haar binnen tegen de grond, maar omdat de vrouw zich hevig verzet, gaat hij er - met haar portemonnee - vandoor.

Gevangen

Drie dagen later maakt hij zijn volgende slachtoffer. Een jonge Rotterdamse vrouw die na een avondje uit thuis komt in de Provenierswijk, belandt door hem in een helse situatie. C. duwt haar de woning binnen en drukt een mes op haar keel. ‘Je bent mijn slaafje’, bijt hij haar toe. ‘Je gaat morgen niet werken, ik hou je gevangen’.

De twintiger wordt herhaaldelijk verkracht in haar kamer. Op een onbewaakt moment slaagt ze erin een kennis te alarmeren, die op zijn beurt de politie inschakelt. Als agenten op de deur bonzen, vlucht C. via de regenpijp de woning uit. Een goede klimmer is hij niet: hij valt en breekt armen en benen. Desondanks weet hij te ontkomen. Een week later werd hij opgepakt in Arnhem. Hij ligt sindsdien in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.